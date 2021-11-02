В Исмаиллинском районе создаются новые системы водоснабжения (ФОТО)
БАКУ / Trend / - В поселке Басгал Исмаиллинского района создаются новые системы питьевого водоснабжения.
Как сообщили Trend в ОАО “Azersu”, на территории Басгалинского Государственного исторического заповедника, охватывающего древнюю часть поселка, реконструируются современные канализационные системы.
Согласно проекту, для обеспечения постоянной подачи воды в поселке строится водохранилище объемом 300 кубических метров. Будет построена установка очистки сточных вод модульного типа производительностью 650 кубометров в сутки, а также канализационный коллектор протяженностью 2,1 км. Работы по первому этапу планируется завершить до конца 2022 года.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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