БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут применяться новые льготы в отношении лиц, имевших квартиры в снесенных зданиях.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в жилом помещении, расположенном на месте снесенного здания, в течение не менее трех календарных лет (суммируя сроки регистрации по месту жительства в новом здании, построенном на месте снесенного), то применяются налоговые льготы на предоставление жилой площади, предоставленной этому лицу, в новом здании, построенном на месте снесенного.

При этом освобождение от налога применяется к физическому лицу на основании справки, выданной местным органом исполнительной власти, которая подтверждает снос жилых помещений и предоставление новой жилой площади в пределах снесенной квартиры (а в случае предоставления излишней площади - в пределах 20% от площади снесенной квартиры).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)