В период энергетического перехода природный газ будет играть решающую роль - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В период энергетического перехода природный газ будет играть решающую роль.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на панели на тему "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, нефть является главным источником энергии, а газ - очень важный энергоресурс, который играет особую роль при переходе на альтернативные источники энергии.

"В период энергетического перехода природный газ будет играть решающую роль. Мы не можем отказаться от этого энергоресурса. Чем больше энергии мы получим из возобновляемых источников энергии, тем больше у нас будет возможностей для экспорта природного газа. Энергетический переход не должен вызвать кризис", - сказал Шахбазов.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)