В Азербайджане утвержден список товаров, импортируемых для разминирования освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджане".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

В документе утвержден список товаров, импортируемых для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Азербайджана, а также других азербайджанских территорий, пострадавших от войны и военных операций.

Со списком товаров можно ознакомиться здесь:

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)