Состоялось заседание по итогам работы Госкомиссии Азербайджана по ликвидации последствий армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шестого ноября состоялось очередное заседание Госкомиссии Азербайджана по устранению последствий агрессии вооруженных сил Армении под руководством ее председателя, премьер-министра Али Асадова, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

На заседании обсуждалось текущее состояние работ, проведенных госкомиссией за год.

Премьер отметил, что на ликвидацию нанесенного ущерба до настоящего времени было направлено 113,7 миллиона манатов, в том числе на инфраструктурные работы (дороги, связь, вода, электро- и газоснабжение) - 27,4 миллиона манатов, строительные, ремонтные и восстановительные работы – 50 миллионов манатов, на приобретение многоквартирных домов для 89 семей в Гяндже – 6,6 миллиона манатов, на сферу сельского хозяйства - 1,4 миллиона манатов, на оборотные средства предпринимателей - 4,8 миллиона манатов, по транспортным средствам – 0,6 миллиона манатов, на ремонтно-строительные работы в восьми учебных заведениях (первый этап) – 7,4 миллиона манатов, на материальную помощь 12 370 семьям (около 50 тысяч человек) – 15,5 миллиона манатов.

Кроме того, госкомиссия приняла решение по ремонту и восстановлению 13 295 объектов.

За прошедший период полностью были завершены ремонтные, восстановительные и строительные работы на 12 125 объектах (91,2 процента от общего числа).

В настоящее время продолжаются строительные и ремонтные работы на 1 094 объектах (8,2 процента).

Число объектов, на которых по тем или иным причинам не начался ремонт, составляет 76 (0,6 процента). По объектам этой категории проводятся необходимые уточнения.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)