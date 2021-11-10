Азербайджан вступает в новый этап развития – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вступает в новый этап развития, который охватит 2022-2030 годы.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе обсуждения в среду законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

Министр отметил, что в условиях значительных послаблений карантинного режима и повышения экономического роста в динамике роста ВВП усиливаются положительные тенденции: «Перед нами стоят первостепенные задачи по обеспечению устойчивости экономического роста, дальнейшему укреплению финансовой устойчивости национальной экономики и восстановлению освобожденных территорий. С этой целью между соответствующими структурами были проведены плодотворные обсуждения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)