В Азербайджане с начала года отменены необоснованно назначенные пенсии на почти 500 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 10 месяцев нынешнего года были отменены необоснованно назначенные пенсии на сумму около 500 миллионов манатов.

Об этом сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

По его словам, в 2018 году были отменены необоснованно назначенные пенсии на сумму 25 миллионов, в 2019 году - 133 миллиона, в 2020 году - на сумму 346 миллионов манатов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)