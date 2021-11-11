В Азербайджане разрабатывается Водная стратегия

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева разрабатывается Водная стратегия.

Об этом сказал в четверг замминистра экономики Сахиб Алекперов в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

По словам замминистра, стратегия охватит 18-летний период.

"В сфере водных ресурсов необходимо пойти на институциональные изменения. Необходимо сделать так, чтобы вопросы, связанные с водой, решались комплексно. Без комплексного подхода к вопросу проблемы на найдут своего решения", - заявил Сахиб Алекперов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев )