БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане продажа автомобилей с электродвигателем будет освобождена от НДС.

Об этом сказал в четверг замминистра экономики Сахиб Алекперов в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

Комментируя предложение депутата Асима Моллазаде о введении льгот на импорт этих автомобилей, замминистра сказал, что с 2019 года импорт автомобилей с электродвигателем освобожден от НДС.

"Со следующего года в стране от НДС будет освобождена и их продажа. Также от НДС будут освобождены пункты по их зарядке", - заявил Сахиб Алекперов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)