В 2022 г. среднемесячная зарплата в Азербайджане прогнозируется на уровне 807 манатов
БАКУ /Trend/ - В этом году размер среднемесячной зарплаты в Азербайджане находится на уровне 742 манатов, в следующем году он прогнозируется на уровне 807 манатов.
Об этом в среду сказал глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждений бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2022 год на заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.
По его словам, 96,7% средств, выделенных фонду, придутся на выплаты населению.
"Это на 5,2% больше, чем в прошлом году. Среднемесячный размер трудовых пенсий в 2021 году составил 331 манат, а в 2022 году этот показатель прогнозируется в размере 345 манатов", - отметил Гулиев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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