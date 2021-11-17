В 2022 г. среднемесячная зарплата в Азербайджане прогнозируется на уровне 807 манатов

БАКУ /Trend/ - В этом году размер среднемесячной зарплаты в Азербайджане находится на уровне 742 манатов, в следующем году он прогнозируется на уровне 807 манатов.

Об этом в среду сказал глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждений бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2022 год на заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По его словам, 96,7% средств, выделенных фонду, придутся на выплаты населению.

"Это на 5,2% больше, чем в прошлом году. Среднемесячный размер трудовых пенсий в 2021 году составил 331 манат, а в 2022 году этот показатель прогнозируется в размере 345 манатов", - отметил Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)