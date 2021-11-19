Названы перспективные отрасли сотрудничества Беларуси с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - У Беларуси есть потенциал расширения сотрудничества с Азербайджаном в таких сферах, как туризм, логистика, торговля, строительство, в частности участие в возведении социальных объектов в Азербайджане и другие.

Об этом сказал министр экономики Беларуси Александр Червяков в ходе встречи с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Беларуси.

По данным ведомства, страны намерены увеличить взаимный товарооборот и наращивать поставки белорусского продовольствия, продукции машиностроения, строительных материалов и иных товаров.

Кроме того, посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев отметил, что строительство агрогородков с использованием белорусского опыта, а также расширение совместных производств могут быть востребованы в Азербайджане.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы выстраивания кооперационных производственных цепочек, которые позволят не только нарастить товарооборот, но и сделать его более сбалансированным.

Отметим, что встреча министра Александра Червякова с послом Азербайджана Ульви Бахшалиевым состоялась в министерстве экономики Беларуси накануне.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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