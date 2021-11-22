В Азербайджане для расчетов наличными будет установлен лимит в 4000 манатов

Экономика 22 ноября 2021 22:56 (UTC+04:00)
В Азербайджане для расчетов наличными будет установлен лимит в 4000 манатов

БАКУ /Trend/ - В законе «О безналичных расчетах» установлен лимит для расчетов наличными в рознице в размере 4 000 манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявили во время обсуждения законопроекта на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Затем на встрече началось обсуждение проекта бюджета и связанных с ним вопросов.

На обсуждениях выступили председатели комитетов Тахир Миркишили, Хиджран Гусейнова, Ганира Пашаева, Муса Гулиев, Сиявуш Новрузов, заместители председателей комитетов Али Масимли, Гудрат Гасангулиев, Малахат Ибрагимгизи, Сахиб Алиев, депутаты Вугар Байрамфеев, Арзу Нагиев, Мазахир Эфендиев, Вахид Ахмедов. Они высказали свои мнения по поводу государственного бюджета и дали свои комментарии.

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