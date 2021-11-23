Цены на газ в Европе вновь столкнутся с высоким давлением - Fitch Solutions

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что цены на газ в Европе в очередной раз столкнутся с высоким давлением, передает Trend со ссылкой на компанию Fitch Solutions.

По прогнозам Fitch Solutions, цены на голубое топливо понизятся ближе к концу первого квартала 2022 года, поскольку спрос, связанный с погодными условиями, сократится, а импорт в регион стабилизируется. Тем не менее риск экстремальных погодных явлений остается высоким.

В отчете компании говорится, что европейские цены на природный газ резко выросли за последнюю неделю, поскольку опасения по поводу низкого уровня запасов усиливаются из-за задержек с эксплуатацией "Северного потока-2".

"Первоначальные цены на TTF в Нидерландах выросли на 22,6 процента с прошлой недели и колеблются около 92 евро/МВт-ч. Однако данный показатель все еще значительно ниже исторического максимума (117 евро/МВт-ч), зарегистрированного пятого октября. Первоначальные цены на NBP в Великобритании выросли на 33 процента по сравнению с прошлой неделей - до 239 фунтов стерлингов/терм. Этот показатель все еще значительно ниже рекордного дневного максимума, установленного шестого октября (276 фунтов стерлингов/терм)", - говорится в отчете.

В Fitch Solutions считают, что если температура воздуха в Европе в декабре останется умеренной, а запасы будут находиться на прежнем уровне, то давление на цены ослабнет.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)