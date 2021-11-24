В Стамбуле начало работу 37-е заседание министров ОИС

БАКУ / Trend / - 24 ноября в Стамбуле начало работу 37-е заседание Постоянного комитета Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по торговому и экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Trend, в двухдневном мероприятии принимают участие представители стран-членов и стран-наблюдателей ОИС, официальные лица Турции и представители других международных организаций.

Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с замминистра экономики Ниязи Сафаровым.

Сначала было продемонстрировано видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам церемонии.

Президент Турции пожелал успехов всему исламскому миру и генеральному секретарю Организации Хусейну Ибрагиму Таха.

Эрдоган напомнил, что люди глубоко ощущают влияние пандемии COVID-19.

Было отмечено, что по расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в октябре индекс потребительских цен на продовольствие в мире вырос на 31,5 процента и достиг самого высокого уровня с 2011 года.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность поиска решений против таких проблем, как бедность, вынужденная миграция, терроризм и изменение климата, которые ставят под угрозу наше будущее.

Было отмечено, что для поиска решений необходимо мобилизовать все усилия, разработать совместную политику и программы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)