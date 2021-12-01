Азербайджанская модель получения визы может полностью изменить турсектор Непала - гендиректор AIDIA
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Тела погибших в крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вывезены на церемонию прощания (ФОТО)
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением военного вертолета
Гендиректор Европейско-Азербайджанской школы рассказал о целях проведения первой IB конференции (ФОТО/ВИДЕО)
Посольство России соболезнует Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы (ФОТО)
Глава представительства ЕС выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета
Растет интерес к стратегии развития внутриконтинентальных перевозок по маршруту "Один пояс - один путь" - эксперт
В Азербайджане проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДEО)
Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может - Эльчин Гулиев
Организация тюркских государств соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета
Президент Ильхам Алиев поручил провести детальное расследование причин крушения вертолета Госпогранслужбы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе
Погибшим в авиакатастрофе будет предоставлен статус шехида - генерал-полковник Эльчин Гулиев (ВИДЕО)
В Баку определился победитель футбольного турнира с участием героев Отечественной войны, представителей культуры и СМИ (ФОТО)
Бывший премьер-министр Турции выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета
Американская корпорация по финансированию международного развития предоставила "Банку Грузии" сумму на развитие малого и среднего бизнеса
Непредоставление Арменией всех карт минных полей на освобожденных землях Азербайджана является серьезной проблемой – военный эксперт