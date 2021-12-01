Станция "8 Ноября" бакинского метро впервые обеспечена резервным электроснабжением (Эксклюзив) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Станция "8 Ноября" бакинского метро впервые обеспечена резервным электроснабжением, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"На электроподстанции у станции метро "8 Ноября" установлены дизель - генераторы. В случае перебоев в электроснабжении станции они запускаются в автоматическом режиме", - сказал Мамедов.

Глава пресс-службы отметил, что вырабатываемая генераторами электроэнергия будет использоваться для резервного освещения платформ, работы вентиляторов, управления уровнем грунтовых вод и функционирования других систем.

По его словам, запланирована установка дизель - генераторов, которые обеспечат резервное электроснабжение 13 станций "фиолетовой" линии метрополитена Баку.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)