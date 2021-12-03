В Азербайджане расширяется список товаров, на которые не будет распространяться механизм возврата НДС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане механизм возврата НДС не будет распространяться на покупку автомобилей с механической коробкой передач, алкогольных напитков и табачной продукции.

Это предусматривает законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс, который обсуждался в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) третьего декабря, сообщает в пятницу Trend.

Ранее механизм возврата НДС не распространялся только на покупку топлива.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)