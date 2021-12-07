Азербайджан увеличит экспорт фруктов
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Урфан Джафаров стал победителем Международного конкурса вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Подросло молодое поколение, не видевшее Карабаха - они освободили Карабах ценой своей жизни и крови (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев - Армении: Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет (ВИДЕО)
Кинематографисты Азербайджана и России сняли художественный фильм "Жаворонки в репейном поле" (ВИДЕО)
В Азербайджане в Отдельной общевойсковой армии проведены состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа (ФОТО/ВИДЕО)
В 2022 г. расходы по управлению Госнефтефондом Азербайджана, по прогнозам, составят почти 34 млн манатов
В Казахстане прошел международный форум, посвященный эволюции партийно-политической системы страны (ФОТО)
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)