Депутаты рассказали о новых налоговых льготах для семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил законопроект о новых налоговых льготах для членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны, в соответствии с которым списание банками и кредитными организациями задолженностей участников войны освобождается от уплаты подоходного налога.

Согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, предусматривается освобождение от подоходного налога части суммы в размере до 20 тысяч манатов материальной помощи, оказываемой членам семей шехидов Отечественной войны, военнослужащим и гражданским лицам, ставшим инвалидами в результате военных операций.

Государство постоянно проявляет заботу о семьях шехидов и инвалидах Отечественной войны. Принята специальная программа по обеспечению их жильем, и они будут обеспечены квартирами до 2025 года. Семьям шехидов оказывается материальная помощь. Для восстановления здоровья раненых участников Отечественной войны принимаются различные меры, кроме того, они обеспечиваются автомобилями, государство оказывает им поддержку в решении бытовых вопросов. Более того, в законодательство вносятся поправки для улучшения социального положения семей шехидов и раненых участников войны. Поправки, утвержденные в Налоговый кодекс на заседании Милли Меджлиса третьего декабря, предусматривают налоговые льготы для семей шехидов и раненых участников Отечественной войны, сказал во вторник Trend депутат Азер Бадамов.

«Согласно поправкам, от подоходного налога освобождается часть суммы до 20 тысяч манатов материальной помощи, оказываемой членам семей шехидов Отечественной войны, а также военнослужащим и гражданским лицам, ставшим инвалидами в результате военных операций. От уплаты подоходного налога также освобождается списание банками и кредитными организациями задолженностей участников Отечественной войны», - сказал Бадамов.

По его словам, по мере роста экономической мощи государства в отношении лиц этой категории будут реализованы новые программы поддержки.

«Новые налоговые льготы для членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны - наглядный показатель отношения государства к своим героям. Этот шаг окажет позитивное влияние на социальное и материальное положение членов семей шехидов и участников войны», - сказал депутат Эльшан Мусаев.

По его словам, государство не оставляет без внимания членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны.

«В поправках, которые вносятся в законодательство, за основу всегда берется этот приоритет. Рассматриваются все варианты, чтобы в законодательстве были отражены нюансы, которые будут полезны для членов семей шехидов и участников войны. Именно на них распространяется действие поправок в Налоговый кодекс, принятых на заседании Милли Меджлиса третьего декабря», - сказал депутат.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)