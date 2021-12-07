В Азербайджане к «Марафону занятости» уже присоединились до 600 работодателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к «Марафону занятости», стартовавшему в июне 2021 года, до сегодняшнего дня присоединились 593 работодателя, 52,6 процента из которых представляют госсектор, а 47,4 процента - частный сектор, представившие 3 760 вакансий, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

«На эти вакантные места уже трудоустроены 1 239 человек, в том числе 200 членов семей шехидов и 1 039 раненых участников Отечественной войны. В настоящее время предложения о вакансиях продолжают поступать», - говорится в сообщении минтруда.

Желающие присоединиться к «Марафону занятости» могут получить информацию по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)