В Азербайджане назван срок начала совместного проекта с bp по подготовке специалистов в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане планируется начать реализацию совместного проекта с компанией bp по подготовке специалистов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, проект будет реализовываться по двум направлениям.

"Он будет включать в себя подготовку учебной программы, новые исследования в области ВИЭ и продвижение стартапов. В настоящее время в рамках проекта мы стараемся наладить сотрудничество с университетами Турции и Великобритании для привлечения к исследованиям в указанной сфере международных экспертов", - сказал Амруллаев.

Отметим, что новый проект предусматривает подготовку в рамках магистерской программы около 40 местных специалистов в области ВИЭ. Проект профинансируют министерство образования Азербайджана и bp. Инвестиции компании bp в проект составят два миллиона долларов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)