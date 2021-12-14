Предприниматели из регионов РФ в начале 2022 г. примут участие в бизнес-миссии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 16-18 февраля 2022 года предприниматели из ряда регионов России примут участие в бизнес-миссии в Азербайджан, сказал Trend торговый представитель РФ в Баку Руслан Мирсаяпов.

По его словам, бизнес-миссия охватит субъектов малого и среднего предпринимательства из нескольких регионов России.

"В бизнес-миссии могут принять участие экспортеры и экспортоориентированные субъекты малого и среднего бизнеса. Основные направления миссии - нефтегазовая, сельскохозяйственная и пищевая отрасли", - сказал Мирсаяпов.

Он отметил, что торговое представительство приложит все усилия для эффективной организации целевых переговоров субъектов российского малого и среднего бизнеса (МСБ) с потенциальными азербайджанскими партнерами.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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