В Азербайджане заказы на оборонную продукцию будут представлены на рассмотрение Кабмина - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены заказы на оборонную продукцию на 2022 год, которые будут в конце года представлены на рассмотрение правительства.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.

По его словам, министерство уделяет внимание производству новой техники на своих предприятиях для развития оборонной промышленности.

"Восстановлены необходимые экономические связи и налажены новые", - сказал Бахышов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)