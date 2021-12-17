В Азербайджане заказы на оборонную продукцию будут представлены на рассмотрение Кабмина - замминистра
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены заказы на оборонную продукцию на 2022 год, которые будут в конце года представлены на рассмотрение правительства.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.
По его словам, министерство уделяет внимание производству новой техники на своих предприятиях для развития оборонной промышленности.
"Восстановлены необходимые экономические связи и налажены новые", - сказал Бахышов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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