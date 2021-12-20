В Азербайджане повышены размеры студенческих стипендий

БАКУ /Trend / - Согласно подписанным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым новым указам и распоряжениям, в Азербайджане наряду с пособиями повышаются и стипендии.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, с первого января 2022 года для неработающих докторов наук и докторов философии с педагогическим стажем не менее 25 лет учреждена президентская ежемесячная стипендия. Согласно указу, данная стипендия будет повышена на 50% - с 200 до 300 манатов для докторов наук и на 67% - со 120 до 200 манатов для докторов философии.

Согласно новому распоряжению, размер ежемесячных стипендий за присвоение почетных званий повышен на 33,3%, то есть со 150 до 180 манатов за почетное звание "Народный" и на 20% - со 100 до 120 манатов за почетное звание "Заслуженный".

Другое новое распоряжение главы государства предусматривает увеличение на 20% стипендий докторантам, студентам вузов, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также студентам магистратуры НАНА.

Согласно распоряжению, стипендии, назначаемые докторантам по подготовке доктора наук, составят 360 манатов, докторантам по подготовке доктора философии - 216 манатов, стипендии, назначаемые студентам, получающим именные стипендии в вузах и НАНА - 204 маната, студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 174 маната, 71-100 баллов –144 маната, 51-100 баллов - 96 манатов.

Стипендии, назначенные студентам по уровню бакалавриата, имеющим академические показатели 91-100 баллов, составят 156 манатов, 71-100 баллов - 132 маната, 51-100 баллов - 90 манатов.

Стипендии, назначаемые студентам учреждений среднего специального образования, имеющим академические показатели 91-100 баллов, составят 90 манатов, 71-100 баллов - 72 маната, 51-100 баллов - 60 манатов.

Стипендии, назначаемые студентам учреждений профессионального образования с академическим показателем "5", составят 90 манатов, с академическими показателями "4" и "5" - 72 маната, с академическими показателями "3" и "5" - 60 манатов.

Напомним, что новые указы и распоряжения главы государства предусматривают повышение с начала 2022 года социальных выплат в форме пособий и стипендий, охватывающих в общей сложности 732 тысячи лиц с инвалидностью и других категорий, в том числе 132 тысяч докторантов и студентов. На это выделено дополнительно 200 миллионов манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)