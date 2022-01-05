Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Международная платежная корпорация Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков.

Об этом сказала в интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

По ее словам, Visa ведет очень активную работу со своими партнерами в сфере финансовых технологий, в том числе с начинающими стартап-проектами.

«Мы очень активно работаем с GoldenPay (hesab.az), E-Pul. Они активно развивают свои площадки электронной коммерции. В будущем мы планируем запустить большое количество маркетинговых акций, которые станут стимулом для держателей карт Visa в использовании своих средств на этих платформах с получением определенных преимуществ. Кроме того, платежные системы не ограничиваются развитием электронной коммерции, развиваются также и QR-платежи. Формы платежей могут быть любыми, а их основу составляют удобные, безопасные технологии Visa. Другими яркими примерами нашего партнерства являются сотрудничество с цифровым банком Birbank, который является частью Kapital Bank, а также партнерство с Leobank (цифровой банк Unibank). Visa поддерживает всех участников и финансовые институты Азербайджана в развитии цифровых банков», - сказала Дорош.

Как отметила региональный менеджер, Visa готова поддержать малый и средний бизнес (МСБ) Азербайджана в переходе на безналичные расчеты и применении финансовых технологий.

По ее словам, платежные услуги и инструменты для потребителей активно развиваются, однако использование платежных технологий предприятиями еще не достигло того уровня, которого ожидает Visa.

"Тем не менее мы видим огромные возможности в сфере предоставления бизнесу удобных платежных технологий для развития цифровых платежей и перехода на безналичные расчеты. Азербайджан стал первым в нашем регионе CEMEA (Восточная Европа, Африка и Азия), в который входит почти 90 стран, внедрившим решение Visa B2B Connect. Это некарточное решение для большого и корпоративного бизнеса работает на блокчейн-технологиях distributed ledger (распределенного реестра). С помощью этого решения компании - экспортеры и импортеры, которые ведут трансграничную деятельность, имеют возможность осуществлять глобальные межбанковские платежи. Совершение таких платежей стало более удобным, быстрым и прозрачным. Мы знаем, что порой сложно отследить платеж, проходящий через большое количество корреспондентских банков, а с использованием Visa B2B Connect у бизнеса появляется очень удобный инструмент для осуществления таких транзакций. Мы очень рады, что именно Kapital Bank - наш стратегический партнер в Азербайджане стал первым банком, который предоставил этот сервис. Сегодня к этому проекту присоединился и ExpressBank. Также ожидается подключение к нему ряда других банков страны", - сказала Дорош.

Вице-президент компании отметила, что использование платежных инструментов для МСБ является тем инструментом, который позволяет компаниям более эффективно управлять своими денежными потоками. Visa в партнерстве с банками Азербайджана предоставляет МСБ необходимый спектр инструментов, а также создала платформу Business Offer, которая позволяет получать скидки или бесплатно использовать различные цифровые инструменты для МСБ.

Кроме того, по ее словам, сильнейшим стимулятором роста бесконтактных платежей является запуск в Азербайджане Apple Pay. Развитие бесконтактных платежей - один из главных стимулов для дальнейшей цифровизации экономики страны.

«Мы предоставили возможность выпускать цифровую банковскую карту с последующей привязкой к мобильному телефону, и это стало основой развития токенизации в Азербайджане и платформой, на которой строилось бесконтактное развитие, в частности запуск Apple Pay. Хочу напомнить, что с 2019 года в стране токенизацию запустили всего четыре банка: Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Банк ВТБ (Азербайджан) и Bank Respublika. К этому проекту планируют подключиться еще 11 банков, которые развивают данное направление. Именно эта совместная работа стала стимулом для развития безналичных платежей, в частности бесконтактных платежей по всей стране. Такая совместная работа азербайджанских банков в партнерстве с Visa создала фундаментальную основу для рассмотрения Азербайджана компанией Apple в качестве следующей страны для запуска сервиса Apple Pay. Другой ведущий тренд платежной индустрии – цифровая эмиссия. Банки Азербайджана имеют возможность эмитировать карту уже в виде учетной записи, возможности которой ничем не отличаются от физической – ее держатель может осуществлять покупки, отправлять и принимать денежные переводы», - сказала Дорош.

По ее словам, еще одним основным направлением развития электронной коммерции является сотрудничество с платежными сервисами Азербайджана.

«Мы ведем активное сотрудничество с ключевыми игроками в этом направлении и нацелены на обеспечение доступа к большему числу онлайн-площадок. Создание онлайн-магазина расширяет границы магазина какого-либо предпринимателя на всю страну и даже за ее пределы. Развитие электронной коммерции будет продолжать оставаться для нас одним из ключевых направлений и мы стараемся привлечь сюда как можно больше игроков малого бизнеса. Несмотря на сложности в течение 2020 года, связанные с пандемией, Visa смогла добиться очень хороших результатов, и эта деятельность будет продолжаться», - подчеркнула Дорош.

Вице-президент компании отметила, что Visa за последние пять лет инвестировала около девяти миллиардов долларов в развитие своих информационных технологий и кибербезопасность.

«Безопасность онлайн-платежей является основополагающим принципом нашей компании, и когда идет разработка решений, технологий и инноваций, мы, в первую очередь, думаем об их безопасности, соответствии международным стандартам информационной безопасности и стандартам безопасности Visa. Мы никогда не выведем на рынок продукт, который не прошел необходимую сертификацию по безопасности. Мы очень ответственно относимся к этому вопросу и считаем, что инновации нужны ради их применения, а не ради трендов. За 60 лет компания смогла завоевать доверие своих партнеров и пользователей карт Visa, и мы продолжим наращивать успехи в этом направлении. Кроме того, мы оказываем содействие своим партнерам в создании систем защиты, контроля и мониторинга информации и ведем совместную работу с банками над построением систем защиты от внешних и внутренних угроз», - сказала Дорош.

Она добавила, что транспортный сектор Азербайджана является одной из важных отраслей для продвижения проектов Visa и компания открыта к сотрудничеству со всеми ключевыми игроками транспортного сектора Азербайджана для развития совместных проектов.

"Транспортом пользуются практически все люди, быстрая и безопасная оплата проезда позволяет получить комфорт в общественном городском транспорте и пригородных поездах. Кроме того, работа транспортных операторов значительно оптимизируется с запуском приема оплаты банковскими картами. Все эти денежные потоки, которые идут в виде наличности, сложно управляемы. Транспортные операторы получают возможность значительно оптимизировать свои внутренние процессы и предоставить более качественные услуги. Помимо этого, те люди, которые ранее не использовали бесконтактные платежи, осуществив этим способом оплату проезда, убедятся в том, насколько это просто, понятно и удобно, и начнут применять эти карты для оплаты услуг и в других сферах", - сказала Дорош.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev