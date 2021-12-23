Принятые в Азербайджане меры по предотвращению распространения COVID-19 привели к экономическому росту в 2021 г. - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Принятые в Азербайджане в прошлом году меры по предотвращению распространения COVID-19 привели к экономическому росту в текущем году.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в период пандемии, в 2020 году, была разработана программа по поддержке занятости населения, в связи с чем государством была оказана финподдержка работодателям. Кроме того, для субъектов малого и среднего бизнеса было выделено порядка одного миллиона манатов, были увеличены объемы кредитов под государственную гарантию.

"Наша основная задача заключалась в том, чтобы сохранить рабочие места, обеспечить устойчивость бизнеса и максимально снизить последствия влияния пандемии на те или иные сектора", - сказал Джаббаров.

Министр отметил, что темпы роста ВВП Азербайджана в нынешнем году превысили прогнозный показатель министерства.

"К концу 2021 года наш прогноз был на уровне 3,4 процента, международные финансовые организации же относились к этой цифре скептически - их прогноз был не выше 1,7 процента. Однако по итогам уже 11 месяцев темпы роста экономики Азербайджана достигают 5,3 процента. Естественно, международные организации уже обновили и повысили свой прогноз. В ненефтяном секторе темпы роста еще выше - 6,4 процента", - сказал Микаил Джаббаров.

По его словам, основным драйвером роста ВВП являются ненефтяная промышленность, налоговые льготы, поощрение инвестиций, ввод в эксплуатацию промышленных парков в регионах страны, устойчивая бизнес-среда и упрощенное лицензирования деятельности, расширение субсидий и выдачи льготных кредитов.

"С начала года в ненефтяной отрасли мы отмечаем рост производства на более чем 20 процентов, а экспорт - на 44 процента. Мы прогнозируем, что до конца года объем ненефтяного экспорта составит 2,6 миллиарда долларов. За все время нашего ненефтяного экспорта эти показатели не превышали 1,9 миллиарда долларов. Сегодня мы достигли рекордного значения. Кроме того, стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 53 миллиарда долларов", - сказал министр.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev