Российская госкорпорация предложила Азербайджану расширить сотрудничество в области возрождающихся городов
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обновленного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Участие нескольких иранцев в неофициальных соревнованиях в азербайджанском городе Ханкенди является незаконным - посольство Ирана
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Российская госкорпорация предложила Азербайджану расширить сотрудничество в области возрождающихся городов
Этот ковер "Карабах" соткан всем Азербайджаном! Состоялась презентация грандиозного проекта Qarabağ ilmələrdə (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обновленного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
В Азербайджане с 15 февраля 2022 г. сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение 6 месяцев
Сегодня в Азербайджане фиксируется серьезное снижение показателя инфицирования коронавирусом – Ягут Гараева
В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" - Теймур Мусаев
К 100-летию Микаила Абдуллаева - В Госфильмофонде открылась фотовыставка и показан фильм о Мастере (ФОТО)
Участие нескольких иранцев в неофициальных соревнованиях в азербайджанском городе Ханкенди является незаконным - посольство Ирана
Президент Ильхам Алиев принимает участие в неофициальном обеде глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Азербайджан обратится в ЮНЕСКО для включения балабана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия
Нашей первой целью является создание публичных юридических лиц для усовершенствования управления - Анар Керимов
Обнародованы результаты мониторинга состояния памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана
Создание кинокомиссии внесет вклад в экономическое развитие и туристический потенциал Азербайджана – министр культуры
В следующем году будет представлен полнометражный анимационный фильм азербайджанского производства - Анар Керимов
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана планируется создание региональных центров культуры