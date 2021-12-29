В Азербайджане существенно выросло количество субъектов бизнеса, прошедших онлайн-регистрацию - Госналоговая служба
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Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах для семей шехидов и военнослужащих в Говсанском и Ясамальском жилых комплексах
В Азербайджане существенно выросло количество субъектов бизнеса, прошедших онлайн-регистрацию - Госналоговая служба
Планируется поставка вакцины от коронавируса TURKOVAC в Азербайджан - глава Института здравоохранения Турции
За этот год в Восточном Зангезуре и Карабахе 66 раз были проведены мониторинговые работы - Умайра Тагиева
В 2022-2026 гг. от мин планируется расчистить 30 тысяч гектаров лесной территории – Минэкологии Азербайджана
МИД Азербайджана в 2021 г. продолжил работу по доказательству преступлений Армении в международной правовой плоскости
Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО)
К концу 2021 г. транспортировка газа по TAP достигнет 7,8 млрд кубометров – управляющий директор (Интервью)