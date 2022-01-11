Для обеспечения прозрачности в ведении расчетов в Налоговый кодекс Азербайджана внесены изменения

БАКУ /Trend/ - В целях усиления налогового контроля и обеспечения прозрачности в ведении расчетов в Налоговый кодекс (НК) Азербайджана внесены изменения.

Как сообщили во вторник Trend в Государственной налоговой службе (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, изменения в законодательстве предусматривают стимулирование предпринимательской деятельности, расширение налоговой базы, снижение финансового и налогового бремени за счет социальных выплат, совершенствование механизмов учета, налогообложения и контроля.

"Одно из важных изменений, внесенных в Налоговый кодекс, связано с тем, что с первого января нынешнего года при совершении платежной операции между налогоплательщиками платежное поручение, представляемое в банк или иным лицам, осуществляющим банковские операции, должно содержать сведения о конкретных реквизитах в назначении платежа. Таким образом, налогоплательщики обязаны предоставлять информацию о конкретных реквизитах платежных поручений на передачу полученных товаров, работ и услуг, а также о задолженности и авансе, полученном налогоплательщиками. В случае неисполнения этих обязательств НК предусмотрены санкции", - сказали в ГНС.

Так, по данным госслужбы, налогоплательщики должны представить информацию, которая содержит номер электронного счета-фактуры, к которому относится платеж, серию и номер грузовой таможенной декларации (ГТД) или краткой импортной декларации по внешнеэкономической деятельности, дату и номер счета-фактуры на приобретение услуг, авансовый платеж, либо дату и номер договора или приложения к договору между сторонами, дату и номер кредитного договора, заключенного между сторонами, либо дату и номер требования по погашению долга.

"К налогоплательщику, не указывающему или искажающему вышеуказанную информацию в платежном поручении, применяется финансовая санкция в размере 100 манатов за каждое такое платежное поручение. На практике при расчетах между хозяйствующими субъектами возникают многочисленные споры по мерам налогового контроля. В связи с этим в поправках в законодательство отражена информация о конкретных реквизитах в назначении платежных поручений в целях совершенствования расчетов, усиления налогового контроля в данной сфере и обеспечения прозрачности операций. Данные изменения повысят платежную дисциплину в расчетах между налогоплательщиками и устранят споры при проведении мероприятий налогового контроля", - добавили в ГНС.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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