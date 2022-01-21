Глобальный инфляционный кризис углубляется: что предпримет Азербайджан?

Экономика 21 января 2022 15:58 (UTC+04:00)
Глобальный инфляционный кризис углубляется: что предпримет Азербайджан?

БАКУ /Trend/ - В связи с продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие в большинстве стран мира, в том числе в странах - основных торговых партнерах Азербайджана, выросло инфляционное давление. В Азербайджане, интегрированном в мировую экономику, также наблюдается рост цен на продукцию с низким уровнем местного производства или преобладающим импортом.

Доля продуктов питания в формировании инфляции была высокой. На продовольственную инфляцию приходится около 60 процентов от общей инфляции. Так, импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия составляет 2,1 миллиарда долларов, или 18 процентов от общего импорта. В 2021 году внешние факторы инфляции значительно активизировались, оказывая значительное влияние и на Азербайджан. Цены на зерно на мировых рынках в декабре 2021 года выросли более чем на 45 процентов по сравнению с последними двумя годами. Стоимость импортной пшеницы выросла с 253 долларов в январе 2021 года до 340 долларов в декабре. При этом среднегодовая инфляция составила 6,7 процента, в том числе продовольственная - 8,1, непродовольственная - 5,1 процента. Годовой уровень инфляции составил 12 процентов.

Эффективная организация и регулирование продовольственного рынка всегда должны находиться в центре внимания, так как от этого напрямую зависят уровень жизни и надежное обеспечение населения продовольствием. В Азербайджане поставлены цели достичь баланса спроса и предложения на продовольственном рынке и повысить уровень самообеспечения за счет роста производства сельскохозяйственной продукции. Государственные органы будут решительно пресекать случаи недобросовестной конкуренции, рыночных сделок, искусственного завышения цен с помощью административных рычагов, усиленного антимонопольного контроля за потребительским рынком. Гибкая и комплексная антиинфляционная программа страны позволить держать под контролем факторы инфляции в краткосрочной перспективе.

Как сказал Trend заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, правительство Азербайджана вовремя приняло срочные меры по обузданию инфляции.

"Инфляция на сегодняшний день является одной из крупнейших проблем с точки зрения как национальной, так и мировой экономики. В силу зависимости от импорта, Азербайджан в значительной степени импортирует ту инфляцию, которая весьма быстро распространяется в мировой экономике. Она по большой степени связана со структурными проблемами мировой экономики и разрывом транспортно - логистических производственных цепочек", - сказал эксперт.

"Именно через прирост производства, для чего необходимо увеличить инвестиции, мы должны в первую очередь бороться с инфляционными проявлениями. На мой взгляд, антимонопольная служба должна активнее работать с точки зрения борьбы с искусственным завышением цен, в том числе в торговой сфере и в какой-то степени - в производственных сферах. Крайне важным событием с точки зрения борьбы с инфляцией также является сохранение курса национальной валюты. Колебания валютного курса тоже могут оказать существенное негативное влияние на наш манат. Считаю, что в целом антиинфляционные меры должны иметь примитивный характер и быть системными. Как мы видим, инфляционный всплеск увеличивается, и чтобы обуздать инфляцию, нужны системные меры", - подчеркнул Мамедов.

Руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде считает, что для решения актуальной проблемы продовольственной безопасности необходим комплексный подход.

"В этом направлении наше правительство демонстрирует комплексный подход, при котором используются различные механизмы таможенного регулирования (снижение пошлин на основные импортируемые продовольственные товары) и кооперация с другими странами", - сказал Велизаде.

По его словам, необходимо актуализировать вопросы внедрения новых средств производства, интенсификации сельскохозяйственного производства и улучшения почвы.

"Конечно, Азербайджан уже приступил к реализации этих процедур, которые в значительной степени будут способствовать решению продовольственной проблемы, и, безусловно, в рамках стратегии развития азербайджанской экономики на 2022-2026 годы этим работам будет уделено исключительно внимание", - считает Велизаде.

Эксперт заявил, что финансовая стабильность любой страны и ее экономики зависит в первую очередь от макроэкономических показателей, где значительную роль играет торговый баланс.

"По итогам прошлого года в товарообороте Азербайджана был зафиксирован профицит. Данный фактор влияет на обеспеченность ресурсами, в частности финансовыми, нашей экономики. Достижению положительного сальдо во многом способствовала благоприятная конъюнктура цен на энергоносители – нефть и газ, которые являются основными источниками доходов азербайджанской экономики. Также в прошлом году наша страна нарастила объемы экспорта ненефтяной отрасли, что обеспечило дополнительный приток валютных резервов. Это говорит о том, что финансовой стабильности Азербайджана ничего не угрожает. В 2022 году цены на газ и нефть будут достаточно оптимальными для азербайджанской экономики. На протяжении нынешнего года, возможно, мы станем свидетелями снижения цен на нефть, но в любом случае запас средств бюджета достаточно большой", - подчеркнул Велизаде.

Конечно же, необходимо также учесть восстановление Карабаха. Миллионы гектаров освобожденных от армянской оккупации земель будут в значительной степени способствовать интенсификации сельскохозяйственного производства и решению проблем продовольственной безопасности Азербайджана, отметил эксперт.

"В Карабахе мы имеем 17 миллионов гектаров земель, 10 миллионов из которых пригодны для выращивания сельскохозяйственной продукции. Это придаст дополнительный импульс развитию сельскохозяйственной сферы", - сказал Велизаде.

В Азербайджане в 2021 году были приняты все меры для предотвращения искусственного завышения цен на муку и хлеб. Учитывая рост цен на основные продукты на мировых продовольственных рынках, в Азербайджане уделяется особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности и снижения зависимости от импорта.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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