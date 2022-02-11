Названа стоимость экспорта товаров предпринимателей СЭЗ "Астана - новый город"
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ООН должна принять меры в отношении своих разжигающих ненависть к Азербайджану сотрудников армянского происхождения – глава НПО
Агентство по развитию МСБ Азербайджана пригласило предпринимателей к участию в международном обучающем курсе
Технические работники в сфере медиа пока не включены в категорию лиц, которые могут воспользоваться льготной ипотекой - Ахмед Исмайлов
В 2021 г. в Азербайджане к административной ответственности были привлечены около 80 председателей муниципалитетов
В Днепре пройдет концерт, посвященный 100-летию великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова
Представлен корейский сериал - романтическое заклятие азербайджанского певца и российской звезды "Евровидения" (ВИДЕО)
Предоставление льготной ипотеки журналистам - очередной важный вклад Президента Ильхама Алиева в сферу медиа - Ахмед Исмайлов (ФОТО/ВИДЕО)
У Азербайджана и России появились новые возможности для сотрудничества в сфере транспорта - Джавид Гурбанов (ФОТО)
В Баку поставили французский эксперимент - они не были знакомы, но обречены бесконечно мучить друг друга (ФОТО)
Проходит регистрация на конкурс «Аграрные технологии», который состоится в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»
Решение о льготной ипотеке для журналистов в Азербайджане очень обрадовало представителей СМИ (ВИДЕО)
Али Агаларов продолжает уверенно продвигаться в музыкальной индустрии: презентован трек Move (ВИДЕО)
Туркменские ученые разработали метод получения используемого в промпроизводстве химиката из местного сырья
Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Ираном по восходящей вызывает удовлетворение
Начала работу Международная Научная Конференция на тему «Современный взгляд на проблемы в акушерстве и гинекологии во время пандемии COVID-19» (ФОТО)
В Баку состоялась онлайн-встреча глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
В Азербайджане ведущие компании мира разрабатывают концепции "умных" городов и сел - советник министра
Президент Ильхам Алиев: В наши планы уже входит прокладка по Зангезурскому коридору новой ЛЭП в Нахчыван, а оттуда – в Турцию и Иран
Президент Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях планируется завершить строительство 5 гидроэлектростанций
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году наша экономика увеличилась более чем на 5%, а рост промышленного производства в ненефтяном секторе составил примерно 20%
Президент Ильхам Алиев: Сегодня идет серьезная работа по полному задействованию возобновляемых видов энергии