Представительство крупной корпорации в Азербайджане объявило о своей ликвидации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ликвидировано представительство американской PFİZER H.C.P. CORPORATİON, сообщает Trend со ссылкой на онлайн-газету vergiler Государственной налоговой службы.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу регистрации представительства компании.

Напомним, что представительство PFİZER H.C.P. CORPORATİON в Баку было зарегистрировано 13 августа 2009 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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