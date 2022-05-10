На Каспии возобновилось судоходство

БАКУ /Trend/ - Из-за ветреной погоды на Каспии было приостановлено судоходство как нефтяных танкеров, так и сухогрузов.

Об этом сообщил во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Мехман Мехтиев.

По его словам, судоходство на Каспии уже возобновлено.

«Судоходство было приостановлено из-за погодных условий. В связи с улучшением погоды оно возобновлено», - сказал Мехтиев.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)