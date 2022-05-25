Государственный нефтяной фонд Азербайджана предупредил граждан о фишинговых атаках

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) предупредил граждан о фишинговых атаках. Об этом передает в среду Trend со ссылкой на SOFAZ.

В сообщении фонда говорится, что распространяемая в последние недели от имени SOFAZ и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) информация об индивидуальной деятельности граждан по торговле нефтью и газом не соответствует действительности, а представленная соответствующая онлайн-платформа является фейковой.

Распространяемая информация не имеет никакого отношения к деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайджана, отмечается в сообщении.

"Призываем граждан следить только за официальной информацией SOFAZ", - подчеркивается в сообщении фонда.

Отметим, что фишинг-атака осуществляется с помощью проведения массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов. В письме часто содержится прямая ссылка на ложный сайт бренда, визуально не отличающийся от настоящего. Оказавшись на таком сайте, пользователь может сообщить мошенникам ценную информацию, позволяющую получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)