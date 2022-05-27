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В Азербайджане назван рост налоговых поступлений по частным предприятиям ненефтяного сектора за год

Экономика Материалы 27 мая 2022 11:25
В Азербайджане назван рост налоговых поступлений по частным предприятиям ненефтяного сектора за год

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года налоговые поступления по частным предприятиям ненефтяного сектора экономики Азербайджана выросли на 44,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

"Налоговые поступления по частным предприятиям нефтяного сектора, за исключением налогов, уплаченных иностранными и местными субподрядчиками, выросли в целом на 45 процентов ", - говорится в публикации.

В Азербайджане назван рост налоговых поступлений по частным предприятиям ненефтяного сектора за год
В Азербайджане назван рост налоговых поступлений по частным предприятиям ненефтяного сектора за год
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