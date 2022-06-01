Расширение "Южного газового коридора" будет способствовать диверсификации поставок газа в Европу – британский министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является надежным и стабильным поставщиком природного газа.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду государственный министр по вопросам бизнеса, энергетики и чистого роста Великобритании Грегори Уильям Хэндс на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

«Это важное время для энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан является надежным и стабильным поставщиком природного газа. "Южный газовый коридор" начинается из Азербайджана. Расширение "Южного газового коридора" будет способствовать диверсификации поставок газа в Европу. Природный газ будет играть важную роль в переходе на экологически чистую энергию. Мы приветствуем приверженность этому наших партнеров, в том числе Азербайджана. Британская компания bp, которая очень активно работает в Азербайджане, имеет амбициозный план достичь нулевого уровня выбросов к 2025 году», - сказал он.