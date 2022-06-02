Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с заместителем государственного секретаря министерства экологического перехода Италии Ваннией Гава.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, стороны обсудили успешное развитие экономического партнерства между Азербайджаном и Италией, особенно в энергетической сфере, обменялись мнениями об альтернативной энергетике, сотрудничестве в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий.

Микаил Джаббаров отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Италией, важное значение взаимных визитов глав государств и проводимых переговоров в расширении связей.

В свою очередь Ванния Гава подчеркнула важность плодотворных обсуждений по расширению экономического сотрудничества и поделилась мнением о направлениях развития партнерства. Она проинформировала о возникшем в Европе спросе на природный газ, а также заинтересованности в импорте сырья и подчеркнула важность сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Италией превысил 5,93 миллиарда долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 2,508 миллиарда долларов (рост за год в 2,36 раза).