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Подготавливается проект в связи с трудоустройством в Карабахе

Экономика Материалы 9 июня 2022 16:20
Подготавливается проект в связи с трудоустройством в Карабахе

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Идет работа над проектом под названием «Рабочая платформа в Карабахе».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной обеспечению занятости ветеранов Отечественной войны и оказываемой им социальной поддержке.

«В рамках процесса «Большого возвращения» рассматривается вопрос о трудоустройстве на освобожденных территориях, и особое внимание будет уделено трудоустройству ветеранов. Подготавливается проект под названием «Рабочая платформа в Карабахе», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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