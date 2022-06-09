Подготавливается проект в связи с трудоустройством в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Идет работа над проектом под названием «Рабочая платформа в Карабахе».

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной обеспечению занятости ветеранов Отечественной войны и оказываемой им социальной поддержке.

«В рамках процесса «Большого возвращения» рассматривается вопрос о трудоустройстве на освобожденных территориях, и особое внимание будет уделено трудоустройству ветеранов. Подготавливается проект под названием «Рабочая платформа в Карабахе», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)