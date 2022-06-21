Газпромбанк прогнозирует продолжительный рост доли строительства в ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По мере развития инфраструктуры в Карабахском регионе и привлечения дополнительных внешних и внутренних инвестиций доля строительства в ВВП Азербайджана продолжит расти.

Об этом сказалаTrend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, это позволит диверсифицировать экономику за счет ненефтегазовой составляющей, что также может выступить одним из потенциальных факторов повышения суверенных рейтингов Азербайджана до инвестиционного уровня.

"Как мы отмечали ранее, реализация новых проектов в Карабахе, по нашей оценке, добавила 1,2 процентных пункта к росту ВВП в 2021 году, на ранней стадии их реализации. В этом и следующем годах, когда проекты в Карабахе наберут обороты и привлекут не только бюджетные, но и иностранные инвестиции, их вклад в рост экономики может составить 2,5 процентных пункта. Кроме того, строительство станет третьей по значимости компонентой ВВП после добычи и транспортной отрасли", - сказала она.

По ее мнению, учитывая, что диверсификация экономики является чувствительным для суверенных рейтингов Азербайджана параметром, дополнительный фискальный стимул в связи с новыми проектами в Карабахе и инвестпрограммой является поддерживающим фактором для азербайджанских еврооблигаций.