Проект "Южный газовый коридор" открывает новые возможности для Каспийского региона - AIR Center

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) открывает новые возможности для Каспийского региона.

Как передает Trend, об этом сказал старший консультант Центра анализа международных отношений Азербайджана (AIR Center) Шахмар Гаджиев на конференции на тему "Энергетическая безопасность в Европе: текущая ситуация, вызовы и будущие возможности", организованной AIR Center и Международным центром черноморских исследований (ICBSS).

"Все сегменты "Южного газового коридора" являются значимыми проектами энергетической инфраструктуры, которые открывают новые возможности не только для Азербайджана, но и для Каспийского региона по экспорту природного газа на европейские энергетические рынки", - сказал Гаджиев.

По его словам, "Южный газовый коридор" продемонстрировал сотрудничество и интеграцию между всеми вовлеченными в этот проект странами, а также установил прочные отношения с европейскими партнерами.

"Экспортный и транзитный потенциал Азербайджана повысится, поскольку дополнительные поставки газа из Туркменистана могут подпитывать "Южный газовый коридор". Так, сегмент TAP удвоит его экспортные мощности до 20 миллиардов кубометров", - сказал Гаджиев.

Старший консультант AIR Center отметил, что для увеличения мощностей Азербайджану необходим дополнительный газ, который страна планирует получать с месторождения "Абшерон" и других, а также в рамках соглашения по газовому свопу с Туркменистаном.

"Южному газовому коридору" потребуются дополнительные инвестиции и время, чтобы выйти на максимальную мощность, и, прежде всего, Азербайджан должен увеличить добычу, чтобы обеспечить дополнительные поставки. Для Азербайджана важно получить гарантии на покупку газа и предложения от стран ЕС, чтобы инвестировать в разведку и добычу газа", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что для Азербайджана также важно развивать возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, чтобы снизить внутреннее потребление газа, которое в 2021 году составило около 13 миллиардов кубометров.