БАКУ /Trend/ - В Ассоциации банков Азербайджана произведены новые назначения.

Как сообщает Trend со ссылкой на ассоциацию, председатель правления ОАО PASHA Bank Джавид Гулиев избран членом президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Кроме того, исполняющим обязанности директора Банковского учебного центра назначен главный экономист АБА Азизага Хагвердиев.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании президиума ассоциации.

Следует отметить, что AБA была основана в 1990 году коммерческими банками. Основной целью ассоциации является представление интересов организаций - членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах деловых услуг и координация их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 26 банков и пять небанковских организаций.