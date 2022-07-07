IFC продолжит поддержку перехода Азербайджана к «зеленой» экономике - региональный менеджер

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) будет поддерживать диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест в ненефтегазовом секторе, чтобы ускорить переход Азербайджана к "зеленой" экономике.

Об этом Trend сказала региональный менеджер по Южному Кавказу IFC Ивана Фернандес Дуарте.

"Такие сферы, как изменение климата, возобновляемые источники энергии, включая солнечную энергию, морскую и береговую ветроэнергетику, также находятся в центре внимания нашего сотрудничества с Азербайджаном", - сказала она.

По словам регионального менеджера, в IFC очень заинтересованы в предоставлении опыта частному сектору и поддержке правительства Азербайджана в развитии оффшорной ветроэнергетики.

"Я хотела бы особо отметить роль "дорожной карты" в оффшорной ветроэнергетике для Азербайджана, разработанную совместно министерством энергетики страны, Всемирным банком и IFC. Потенциал морской ветроэнергетики страны до 2040 года оценивается в 7 ГВт", - добавила она.