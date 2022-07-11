БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширится перечень объектов аграрного страхования.

Об этом Trend сказал страховой эксперт Кямран Бабаев.

По его словам, правительству были представлены предложения по расширению перечня объектов аграрного страхования.

"Согласно этим предложениям, ожидается, что количество объектов аграрного страхования в списке будет расширено. В первую очередь - это почти все фрукты, бахчевые и другие культуры. Список подпадающих под страхование сельхозживотных также будет расширен. То есть механизм аграрного страхования постоянно будет расширяться, и объем услуг соответственно тоже", - сказал Бабаев.

По его словам, развитие сельского хозяйства невозможно без страхования и государственной поддержки.

"Сельскохозяйственное производство сопряжено с очень большими рисками. Как по всему миру, так и в Азербайджане сейчас наблюдаются изменения климата и это требует минимизации рисков. И одним из эффективных механизмов минимизации рисков является аграрное страхование. Согласно классификации климатов Кёппена, в Азербайджане существует 9 из 11 типов климата. Большая часть Азербайджана находится в субтропическом поясе. Здесь имеется полупустынный климат, климат сухих степей, субтропический, средний и холодный климат. Географическое расположение страны даёт большие возможности для развития аграрного хозяйства и, следовательно, аграрного страхования", - отметил эксперт.

Бабаев добавил, что развитие аграрного сектора важно как одно из основных направлений обеспечения продовольственной безопасности страны, диверсификации экономики, расширения её экспортного потенциала.

"Сельское хозяйство является одним из важных направлений для Азербайджана и занимает особое место в стратегической дорожной карте страны", - сказал он.