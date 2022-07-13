БАКУ /Trend/ - Российский Газпромбанк ожидает, что госбюджет Азербайджана на 2022 год будет исполнен с меньшим дефицитом, чем запланировано.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По ее словам, банк оценивает исполнение госбюджета Азербайджана-2022 в пределах 3,6 процента ВВП.

"Напомню, что бюджет на 2022 год изначально сверстан исходя из консервативного прогноза цены на нефть в 50 долларов за баррель. В соответствии с поправками, обновленный прогноз цены на нефть повышен на 70 процентов. При этом средняя цена на нефть марки Azeri Light с начала года близка к отметке в 110 долларов за баррель, что уже на 30 процентов выше обновленного уровня, заложенного в бюджет. Это указывает на вероятное исполнение бюджета в нынешнем году с меньшим дефицитом, чем запланировано, что составит, по моим оценкам, 3,6 процента ВВП", - сказала Хайдаршина.

По словам представителя банка, если в 2022 году средняя цена на нефть сохранится у отметки 100 долларов за баррель, госбюджет Азербайджана может быть исполнен с дефицитом, который составит не более 0,6 процента ВВП.

"А это, отмечу, еще один фактор поддержки суверенных рейтингов Азербайджана и его еврооблигаций, которые мы в сложившихся условиях считаем одними из самых интересных в СНГ", - добавила она.