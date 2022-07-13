Китайская компания по производству генерирующего оборудования открыла «дочку» в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО Dongfang Electric Az Limited.

Как передает Trend со ссылкой на ведомство, ООО является «дочкой» китайской компании по производству крупномасштабного генерирующего оборудования Dongfang Electric Corporation (DEC).

Уставный капитал Dongfang Electric Az Limited составляет 200 тысяч долларов.

Юридический адрес ООО: город Баку, Сабаильский район, ул. Мехди Гусейна, дом 69.

DEC cчитается одним из крупнейших производителей и подрядчиков в мировой энергетической сфере. Она стала всеобъемлющей группой, специализирующейся на производстве крупномасштабного генерирующего оборудования.