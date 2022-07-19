Чехия заинтересована в доступе к азербайджанскому газу - посол

БАКУ /Trend/ - Чешская Республика заинтересована в получении доступа к газу от такого надежного партнера, как Азербайджан.

Об этом сказал в интервью Trend посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Седлачек.

"18 июля Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Европейским союзом и Азербайджаном. В то же время Европейская комиссия, а также отдельные страны - участницы ЕС и европейские энергетические компании ищут других потенциальных поставщиков газа, особенно СПГ, за пределами России", - сказал Седлачек.

По словам посла, недавно Чехии удалось взять в аренду дополнительные мощности на терминале СПГ в Голландии. В контексте энергетического кризиса в Европе страна рассматривает все варианты, которые потенциально могут сделать ее менее зависимой от поставок из России.

"Мы уже знаем Азербайджан как надежного поставщика нефти, и недавнее соглашение о расширении Трансальпийского трубопровода (TAL), который доставляет азербайджанскую нефть в нашу страну, делает нас менее зависимыми от России. Чехия заинтересована в среднесрочной перспективе в получении доступа к газу от всех надежных поставщиков", - отметил Седлачек.

Twitter: @mariiiakhm