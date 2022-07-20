Азербайджан и Сербия могут активизировать сотрудничество по переходу на чистую энергетику

БАКУ /Trend/ - Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией закладывает основу для тесного сотрудничества в направлении перехода к чистой энергетике.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend экс-президент Сербии Борис Тадич.

"Инвестиции в чистую энергетику очень важны как для Сербии, так и Азербайджана. Мое видение расширения отношений с Азербайджаном всегда выходило за рамки традиционного энергетического сектора. Рассчитывать на газовую отрасль означает только утрату других возможностей. Азербайджан обладает огромными возможностями в области солнечной и ветровой энергетики, в чем Сербия также очень заинтересована", - сказал Тадич.

По словам экс-президента, у двух стран есть огромный потенциал для сотрудничества в газовой отрасли, в частности, в строительстве газовых электростанций, которые наносят меньший вред окружающей среде, чем работающие на угле.

"Нам нужны две большие газовые электростанции в Сербии, и я настоятельно рекомендую нашему руководству и руководству Азербайджана принять это во внимание для перспектив будущего сотрудничества", - сказал Тадич.

Экс-президент также отметил роль Азербайджана в качестве стратегического энергетического партнера не только для Сербии, но и для всего европейского рынка.

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