БАКУ /Trend/ - В Стамбуле между Турцией, Россией, ООН и Украиной подписано соглашение о зерновом коридоре.

Как сообщает в пятницу Trend, от турецкой стороны соглашение подписал министр национальной обороны Хулуси Акар, от российской - министр обороны Сергей Шойгу, от ООН - генсек Антониу Гутерриш.

Сначала соглашение подписали Турция, Россия и ООН. Затем документ подписали официальные лица Турции, Украины и ООН.

От украинской стороны документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от турецкой - Хулуси Акар и от ООН - генсек Антониу Гутерриш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)