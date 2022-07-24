Сербия рассчитывает получить азербайджанский газ в ближайшие годы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится гораздо более значимым игроком на европейском энергетическом рынке.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend экс-президент Сербии Борис Тадич.

"Сегодня Азербайджан становится гораздо более ценным энергетическим партнером. Со строительством TANAP и TAP Азербайджан будет играть гораздо более важную роль в будущем", - сказал Тадич.

Экс-президент выразил сожаление в связи с тем, что Сербия еще не заключила соглашение по газу с Азербайджаном.

В то же время он выразил надежду на то, что Сербия в ближайшие годы сможет получать азербайджанский газ.

"Я предлагал построить интерконнектор с Болгарией еще в период своего президентства и рад, что Сербия наконец-то приближается к реализации этого проекта. Это представляет интерес как для европейских стран, так и для Азербайджана. Азербайджан сможет поставлять свой газ не только в Италию, но и во многие другие страны", - добавил Тадич.

"Не думаю, что Юго-Восточная Европа будет очень заинтересована в импорте сжиженного природного газа (СПГ), к примеру, из Норвегии, потому что это слишком далеко и сложно. Поэтому Азербайджан может стать гораздо более важным игроком на европейском энергетическом рынке", - сказал Тадич.

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