Сотрудничество между частным сектором Азербайджана и Сербии имеет важнейшее значение для двустороннего партнерства

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между частным сектором Азербайджана и Сербии имеет важнейшее значение для партнерства между двумя странами.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend экс-президент Сербии Борис Тадич.

"Мы хотим видеть активное сотрудничество не только между двумя дружественными странами, но и между бизнес-сектором. Такие области, как энергетика, программное обеспечение и современные технологии, образование, сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, могут стать одними из перспективных секторов в рамках нашего партнерства", - сказал Тадич.

Экс-президент также отметил, что у Азербайджана и Сербии есть огромные возможности для сотрудничества в газовой отрасли.

"Сербия, являясь одним из центральных игроков с точки зрения производства продовольствия, может сотрудничать с Азербайджаном в производстве удобрений, что очень важно для сельского хозяйства и продовольственной безопасности", - сказал Тадич.

Он также отметил важность сотрудничества в сфере обмена знаниями в рамках кадровых ресурсов Азербайджана и Сербии.

"Крупные страны, как правило, недооценивают небольшие государства, и нам нужно подумать о том, как мы можем помочь друг другу и добиться успеха в таких областях, в которых крупные игроки не ожидают нашего участия", - добавил Тадич.

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